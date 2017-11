Bakı. 27 noyabr. REPORT.AZ/ Vatikan Roma Papası Fransiskanın ötən il Azərbaycana səfər etməsinə həsr olunan poçt markası buraxıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Vatikanın rəsmi saytında məlumat yayılıb.

İnformasiyaya əsasən, Papanın 2016-cı ildə Azərbaycanla yanaşı Meksika, Polşa, İsveç, Yunanıstan, Gürcüstan və Ermənistana səfərinə həsr edilən poçt markaları da çap edilib.

Qeyd edək ki, Roma Papası Fransisko 2016-cı il oktyabrın 2-də Azərbaycanda səfərdə olub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.