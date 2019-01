Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsinin ilk oyunu çərçivəsində keçiriləcək “Qarabağ”- "BATE" komandalarının qarşılaşmasına 23 min bilet satılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a klubdan məlumat verilib.

Bildirilir ki, hazırda bilet satışı davam edir:

Qeyd edək ki, bu gün saat 21:00-da Bakıda Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda Azərbaycanın "Qarabağ" komandası Belarusun"BATE" komandasını qəbul edəcək.

