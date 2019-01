Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan Çempionlar Liqasında yarımfinal mərhələsinin püşkü atılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yarımfinalda "Barselona" "Bavariya" ilə üz-üzə gələcək. "Yuventus" isə "Real"la qarşılaşacaq.

"Barselona" - "Bavariya"

"Yuventus" - "Real"

Çempionlar Liqasında yarımfinal mərhələsinin ilk oyunları 5-6 may, cavab qarşılaşmaları isə 12-13 mayda keçiriləcək.

