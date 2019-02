72 yaşlı superstar Ajda Pekkan 8 ildir münasibətdə olduğu 50 yaşlı Bülənt Çavuşoğlu ilə münasibəti haqqında ilk dəfə açıqlama verib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, bir otelin tədbirindən çıxan Ajda Pekkan müxbirlərin suallarını cavablandırıb. Superstar “Bülənt bəylə münasibətiniz necə gedir?” sualına “Hər şey yolundadır. Çox yaxşıyıq” cavabını verib.

Ajda Pekkanla Bülənt Çavuşoğlunun münasibəti 2011-ci ildə bir tədbirdə çəkilmiş foto ilə ortaya çıxmışdı.

https://metbuat.az/news/1095055/biskvit-adam-in-qo...



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.