Təcrübə zamanı öldürülən siçanlar üçün abidə tikildi

Rusiyada təcrübə zamanı öldürülən siçanlar üçün abidə tikilib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, labaratoriya təcrübələri zamanı tez-tez istifadə edilərək həyatlarını itirən siçanlar üçün tikilən bu abidə görənləri təəccübləndirib. Abidənin qurulma məqsədi isə insanlığın inkişafında rolu olan gəmiricilərə qarşı vəfa borcunun hiss edilməsidir.

Tikilən siçan heykəlinə müəllim görünüşü verərək gəmiricilərə qarşı olan hörməti göstərməyə çalışıblar.

Siçanların təcrübələrdə istifadə edilməsinin səbəbi isə görüntü olaraq bənzəməsə də siçanların genetikası ilə insan genetikası arasında 90% bənzərlik olmasıdır.

