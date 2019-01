​"Bu ilin dekabr ayının 25-nə qədər 474 iaşə obyektinin 307-də təmizləyici qurğu quraşdırılıb" - Vüqar Kərimov

"Bu ilin dekabr ayının 25-nə qədər 474 iaşə obyektinin 307-də təmizləyici qurğu quraşdırılıb".

Bu sözləri Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin aparat rəhbəri Vüqar Kərimov jurnalistlərlə dialoqunda bildirib. Onun sözlərinə görə, daha 100-ə qədər iaşə obyektlərində quraşdırma işləri başa çatdırılacaq:

"Əlavə olaraq, iaşə obyektlərindən havaya atılan tullantıların qarşısını almaq üçün 43 daş "karyer"inin fəaliyyətinin dayandırılması üçün müraciət olunub. 3-nün fəaliyyəti artıq dayandırılıb".

Xəyalə Məmmədova / Metbuat.az

