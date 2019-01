Kanadada qış səbəbi ilə donan “Whiteman” şəlaləsində çəkilən görüntülər ürəkləri ağıza gətirib. Görüntülərdə Şaxta baba paltarı geyinən bir adam metrlərlə yüksəklikdəki şəlaləyə çıxarkən görünür.

Pat Lindsay adlı adamın cəsarət nümayişi sayəsində ortaya çıxan mükəmməl görüntü Yeni ilin təbrik kartlarını bəzəyəcək və 2018-ci ilin unudulmazları arasına girəcək.

Metbuat.az moderator.az-a istinadən həmin video-görüntüləri təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.