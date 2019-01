Gecə saatlarından başlayaraq Azərbaycanın dağlıq rayonlarına qar yağır.

Quba, Qusar və Xızı rayonlarının dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 10 santimetrə çatır. Ən çox yağıntı Qubanın Qırız, Xınalıq kəndlərində və Xızının Altıağac qəsəbəsində qeydə alınıb. Qusarın rayon mərkəzində isə qarın hündürlüyü 7 santimetrə çatır.

Metbuat.az Azvision.az-ın ağ örpəyə bürünən şimal bölgəsindən hazırladığı fotoreportajı təqdim edir:

