İndoneziyanın Cənubi Sumatra əyalətində 5.8 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələnin episentri Lubuklinqau şəhərindən 91 km şimal-qərbdə, ocağı isə 168 km dərinlikdə yerləşib.



Yeraltı təkanlar nəticəsində xəsarət alanlar və dağıntı barədə məlumat verilməyib.

