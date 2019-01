Müğənni Sinan Akçılla bir müddətdir birlikdə olan aktrisa Burcu Kıratlı Yeni il öncəsi onunla nikah masasına oturub.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Burcu evlilikdən sonra paylaşımı ilə diqqət çəkib. Belə ki, Kıratlı Sinanın soyadını götürərək Burcu Kıratlı Akçıl olub.

Qeyd edək ki, cütlük 24 dekabr Amsterdamda ailə qurub. Onların toyunda yalnız qohumları və yaxın dostları iştirak edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.