​Milli parklara 79997 turist səfər edib

Azərbaycanın milli parklarına 2018-ci il ərzində ümumilikdə 79997 turist səfər edib, bunların 72519-u yerli, 7478-i isə xarici vətəndaş olub.

Qeyd edək ki, ölkəmizdə 10 milli park fəaliyyət göstərir. Milli parklara səfər etmək istəyənlər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi internet saytının "xidmətlər" bölməsinə daxil olub istədikləri milli parka onlayn şəkildə və ya milli parkların giriş məntəqələrindən bilet əldə edə bilərlər.

SOCAR-ın İdarəsi bu il 500-ə yaxın peşə üzrə təlim və kurslar təşkil edəcək



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.