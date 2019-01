Qaradağda abad həyət sakinlərin istifadəsinə verilib - FOTOLAR

Qaradağ rayonunun Sahil qəsəbəsində IDEA İctimai Birliyinin təşkilatçılığı və Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə həyata keçirilən “Bizim həyət” layihəsi çərçivəsində abadlaşdırılan növbəti həyət sakinlərin istifadəsinə verilib.

Rayon İcra Hakimiyyətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, istifadəyə verilmiş növbəti abad məhəllədə Sahil qəsəbəsi, Ə.Qülbabayev 14, 16, 18 və M.Seyidov 13, 16 N-li binaların qarşısında yerləşir.

IDEA İctimai Birliyinin nümayəndələri və məktəblilər tədbir zamanı keçirilmiş kütləvi ağacəkmə aksiyasında iştirak ediblər.

“Bizim həyət” layihəsinə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə start verilib.

“Bizim həyət” layihəsinin əsas məqsədi ekoloji cəhətdən təmiz və abad həyətlərin modelləşdirilməsi, yaşıllıqların bərpası, sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması, sakinlər üçün təhlükəsiz və rahat yaşam şəraitinin yaradılmasıdır.

Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə “Bizim həyət” layihəsi çərçivəsində abadlaşdırılan və 2.5 hektar sahəsi olan həyətdə əlil və sağlamlıq imkanları məhdud insanların rahat hərəkəti və bütün yaş qrupları üzrə uşaqların inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması məqsədilə əyləncə qurğuları yerləşdirilib, futbol və basketbol meydançası və idman alətlərindən ibarət meydança salınıb.

Bu cür meydançaların salınmasında əsas məqsəd gənclərin sağlam həyat tərzi sürmələri, sağlamlıqlarının möhkəmləndirilməsi, asudə vaxtlarını səmərəli keçirməsidir.

Sakinlərin istək və maraqları nəzərə alınaraq, çoxmənzilli binaların fasadları və giriş hissələri də tam təmir olunaraq onların istifadəsinə verilib. Yeni salınmış abad məhəllədə binaların 1500 kv.m dam örtüyü təmir edilmiş, 6500 kv.m asfalt örtüyü salınmış, 850 kv.m tamet, 1200 p/m bordür quraşdırılıb.

22 bloklarda 6800 kv.m, binaların fasadlarında emulsiya işləri görülmüş, 50 ədəd küçə işıqları, 22 ədəd blok işıqları quraşdırılıb. 3 dəst uşaq meydançası, 6 ədəd kölgəlik,17 oturacaq burada yaşayan ailələrin asudə vaxtlarını keçirmək üçün quraşdırılıb. Binaların ətrafında 8 ədəd izləyici kameralar quraşdırılıb. Ətrafda yaşıllaşdırma işləri aparılmış, 3800 kv.m ərazi qazonlaşdırılıb, 450 ağac və gül kolları əkilib.

Bundan əlavə burda yeni tikilmiş, ümumi sahəsi 560 kv.m olan 250-350 nəfərlik xeyir-şər evinin açılışı da olub.

Açılış mərasimində çıxış edən natiqlər Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısında əvəzolunmaz xidmətləri, onun siyasi irsinin təbliğinin əhəmiyyəti, Ulu öndərin siyasi-iqtisadi və sosial kursunun Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi və digər aktual məsələlərdən danışaraq, ölkə başçısının yerli İcra Hakimiyyətləri və yerli özünüidarəetmə orqanları qarşısında əhalinin sosial problemlərinin həlli istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsinə dair verdiyi tapşırıqlar, bu sahədə kompleks tədbirlərin keçirilməsinə xidmət edən Dövlət Proqramlarının icrası vəziyyətinə də toxunublar.

Açılış mərasimində iştirak edən ağsaqqallar burada yaşayan 3500 yaxın ailə adından çıxış edərək əhalinin sosial problemlərinin həlli istiqamətində görə ölkə rəhbərliyinə, rayon İcra hakimiyyətinə öz minnətdarlıqlarını çatdırıblar.

