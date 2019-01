Azərbaycanlı aparıcı Ceyran Nəriman vəfat edib.

Metbuat.az azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, uzun müddətdir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən aparıcı Ceyran Nəriman bu gün vəfat edib. Bu haqda onun dostları yazaraq yaxınlarına baş sağlığı veriblər.

Qeyd edək ki, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən aparıcı "Space" televiziyasında çalışıb.

