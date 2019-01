Fransanın şimalında quşçuluq fermasında güclü yanğın baş verib.

Metbuat.az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, Kaestr qəsəbəsində baş vermiş yanğın nəticəsində 31 min cücə tələf olub.

Qeyd olunur ki, yanğın 1,5 min kvadrat metr ərazini əhatə edib.

Yanğınsöndürənlər yanğının digər təsərrüfatlara keçməsinin qarşısını ala biliblər.

Yanğının hansı səbəbdən baş verməsi ilə məlum deyil. Araşdırma aparılır.

