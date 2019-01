2018-ci ilin 11 ayı ərzində Ermənistanın metallurgiya sahəsində 22,6 faiz azalma qeydə alınıb.

Metbuat.az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, bu barədə Ermənistan Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatında deyilir.

Qeyd edək ki, 2017-ci ilin eyni dövründə bu sahədə 11,4 faiz artım qeydə alınmışdı.

