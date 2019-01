​Brilliant Nuranın mahnısını oxudu - VİDEO

Xalq artisti Brilliant Dadaşova müğənni Nura Surinin reperturarına müraciət edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nuri Suri instagram hesabında məlumat verib.



"Sənətini və özünü sevdiyim, Azərbaycanın Xalq artisti, sənətkar Brilliant Dadaşova mənim ifamda eşitdiyiniz "Brilliantlar" mahnısını özünəməxsus tərzdə ifa edib. Bu, onda çox gözəl alınıb və yaraşıb. Sizin də sevəcəyinizə əminəm", - deyə Nura yazıb.



Dadaşova isə "Sən bu mahnını oxuyanda deyirəm ki, Nura bu mahnını mənim üçün oxuyur", - deyə şərh yazıb.



Qeyd edək ki, bəstənin müəllifi Murad Arifdir.

Məşhur modelin ayağı yandı - FOTOLAR



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.