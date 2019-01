Türkiyəli məşhur model Demet Şener balqabaq şorbasının qurbanı olub.

Metbuat.az Türk mediasına istinadla xəbər verir ki, məşhur model oğlu ilə baş-başa yemək yeyərkən şorba üstünə tökülüb. İki ayağı da 2-ci dərəcəli yanıq olan Demet Şener yeni ilin ilk günlərini evdə istirahət edərək keçirəcək.



Qeyd edək ki, məşhur özü bu haqda İnstagram hesabından şəkil paylaşıb.

