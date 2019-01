Monica Belluciden boşanandan sonra model Tina Kunakey ilə dünya evinə girən fransız aktyor Vincenty Casselin ikinci evliliyi çox danışılıb. Aralarında 31 yaş fərq olan cütlük övlad sahibi olacaqları barədəsosial media hesablarından video paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aralarındaki yaş fərqi hər zaman danışılsa da cütlük buna fikir verməyib.

Qeyd edək ki, onların sözügedən videosunu 270 mindən çox insan bəyənib və minlərlə şərh gəlib.

