Avropa nəhəngi Ardanı istəyir

Arda Güler Premyer Liqa nəhənginin transfer siyahısındadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Arsenal” Ardanı transfer etmək istəyir. “Daily Mail”in məlumatına görə, “Arsenal” Bukayo Sakanın zədələnməsindən sonra mövsümün fasiləsində hücum bölgəsini azı bir futbolçu ilə gücləndirməyi planlaşdırır. Bildirilir ki, İngiltərə klubunun maraqlandığı oyunçulardan biri də Arda Gülerdir.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Arda Gülerin “Real Madrid”də qalmaq istədiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. Məlumata görə, “Real”da Ardanı klubdan göndərmək istəmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.