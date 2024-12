Bu bürclərin uşaqları dəcəl olur

Hər bir uşaq unikaldır, lakin erkən yaşdan xüsusi hiyləgərlik, inadkarlıq və ya maraq göstərən bürc əlamətləri var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu uşaqlar həmişə öz yollarını necə tapacaqlarını bilirlər və valideynləri üçün çox problem yarada bilərlər. Uşaqlardan hansının bürclərinə görə ən zərərli hesab edildiyini öyrənin.

Qoç

Kiçik Qoçlar əsl qasırğadır! Bu uşaqlar son dərəcə inadkardırlar və səhnə yaratmaq məcburiyyətində olsalar belə, həmişə öz yolunu tuturlar. Onların enerjisi və birinci olmaq istəyi çox vaxt adi işləri kiçik döyüşlərə çevirir.

Qoç ilə danışıqlar aparmağı öyrənməlisiniz, əks halda o, qadağalarınızdan keçməyin yolunu tapacaq.

Əkizlər

Əkizlər manipulyasiya ustasıdır. Bu uşaqlar o qədər sevimlidirlər ki, onların hiylələri çox vaxt cəzasız qalır. Onlar öz ixtiraları ilə valideynlərini daim təəccübləndirərək bir şey söyləyə və başqa bir şey edə bilərlər. Əsas odur ki, onların təxəyyülü ilə ayaqlaşın, əks halda onların şkafın içinə necə dırmaşdıqlarını və ya nəyisə parçalara ayırdıqlarını görməyə bilərsiniz.

Əqrəb

Balaca Əqrəblər əsl strateqdirlər. Onlar həmişə valideynlərin və ya digər uşaqların zəif nöqtələrinə necə təzyiq göstərəcəklərini bilirlər. Onların zərərliliyi istənilən vəziyyətdən öz xeyrinə istifadə etmək bacarığındadır.

Bu uşaqlar zarafatları gizlədə və ya zarafatlarını günahsızlıq kimi gizlədə bilərlər. Valideynlərin səbirli olması və onların manipulyasiyalarına əməl etməməsi vacibdir.

Oğlaq

İlk baxışdan balaca Oğlaqlar ciddi və itaətkar görünürlər. Amma bu zahiri sərtliyin arxasında inciklik, şıltaqlıq və etirazlarda özünü göstərə bilən inadkarlıq və əzmkarlıq dayanır.

Oğlaq nəyəsə qərar veribsə, onu başqa cür inandırmaq demək olar ki, qeyri-mümkün olacaq - o, sona qədər öz mövqeyində dayanacaq.

