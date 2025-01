"Jeju Air"in rəhbərinin ölkədən çıxışına qadağa qoyuldu

İstintaq qrupu 2 nəfərin, o cümlədən "Jeju Air" şirkətinin direktoru Kim E-baenin ölkədən çıxışına qadağa qoyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Koreya Respublikasının Çolla Namdo vilayətinin polis idarəsi məlumat yayıb. Müvafiq qadağa Muan aeroportunda axtarışlardan sonra tətbiq edilib.

Qeyd edək ki, dekabrın 29-da “Jeju Air” aviaşirkətinin Bankonq-Muan reysini yerinə yetirən sərnişin təyyarəsi yerli vaxtla saat 9 radələrində Muan şəhərinin beynəlxalq hava limanına qəza enişi etdikdən sonra uçuş zolağından çıxaraq, beton hasara çırpılıb. Nəticədə partlayış və güclü yanğın olub. Təyyarədə olan 175 sərnişinin hamısı, habelə 6 ekipaj üzvündən 4-ü həyatını itirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.