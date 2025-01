Yanvarın bu günlərinə DİQQƏT

Maqnit qasırğaları, Günəşdən yayılan partlayışların nəticəsində Yerin maqnit sahəsində baş verən dəyişikliklərdir. Bu təbii hadisə, planetimizə yaxınlaşan yüksək enerjili plazmanın Yerin maqnit sahəsi ilə qarşılıqlı əlaqəyə girərək müxtəlif narahatlıqlara yol açması ilə müşahidə olunur. Maqnit qasırğaları insanların sağlamlığını, xüsusən də meteohəssas şəxsləri, mənfi şəkildə təsir edə bilər. Onlar baş ağrıları, yorğunluq, enerji azalması və hətta qan təzyiqinin yüksəlməsi kimi simptomlara səbəb ola bilər. Həmçinin, bu hadisələr kommunikasiya və peyk sistemlərində fasilələrə yol aça bilər. 2025-ci ilin əvvəlində gözlənilən günəş aktivliyi dövrü, maqnit qasırğalarının güclənməsinə səbəb ola bilər. Buna görə də sağlamlığa diqqət yetirmək, kifayət qədər istirahət etmək və stresdən qaçınmaq çox vacibdir. Maqnit qasırğaları insanın ümumi sağlamlığına əhəmiyyətli təsir göstərə və kommunikasiya sistemlərinin fəaliyyətini poza bilər. 2025-ci ilin əvvəlində günəş aktivliyi dövrlərinin baş verməsi gözlənilir, bu səbəbdən sağlamlığa daha çox diqqət yetirmək və istirahətə vaxt ayırmaq məsləhət görülür.

Metbuat.az milli.az-a istinadən 2025-ci ilin yanvar ayı üçün maqnit qasırğası proqnozunu təqdim edir:

5-6 yanvar: Zəif və mülayim maqnit qasırğaları. Baş ağrısı, yüngül yorğunluq və enerji azalması yaşanabilir.

9-10 yanvar: Güclü maqnit qasırğaları gözlənilir. Hava şəraitinə qarşı həssas olan insanlarda qəfil əhval dəyişikliyi, qıcıqlanma və qan təzyiqinin yüksəlməsi müşahidə oluna bilər.

15-16 yanvar: Maqnit aktivliyi mülayim olacaq. Stressdən və aşırı fiziki fəaliyyətdən qaçınmaq tövsiyə olunur.

21-22 yanvar: Zəif və orta dərəcəli maqnit qasırğaları meteohəssas insanlarda narahatlığa səbəb ola bilər.

27-28 yanvar: Orta səviyyəli aktivlik. Yuxu rejimini izləmək, düzgün qidalanmaq və orqanizmi çox yükləməmək vacibdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu proqnozlar ilkin xarakter daşıyır, çünki günəş partlamaları gözlənilən vaxtdan əvvəl baş verə bilər və maqnit qasırğalarının intensivliyini artırıb ya da azalda bilər.

