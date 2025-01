Aeroport şossesində zəncirvari yol qəzası baş verib.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, üç avtomobilin toqquşması ilə nəticələnən qəzada nəqliyyat vasitələrinə ziyan dəyib.

Əraziyə DYP əməkdaşları cəlb olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.