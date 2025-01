​Bakıda dəhşətli avtobus qəzası - Ölən və yaralılar var

Bu gün səhər saatlarında Qaradağ rayonunda ağır avtobus qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, saat 10 radələrində Bakı-Qazax avtomobil yolunun 24-cü kilometrliyində Sahil qəsəbəsini “Sahil” metrostansiyası ilə əlaqələndirən 99-JN-189 dövlət qeydiyyat nişanlı 149 nömrəli “Baku Bus” sərnişindaşıma avtobusu yolun kənarında dayanmış Tacikistan dövlətinə məxsus 77-FF-02 qeydiyyat nişanlı “Volvo” markalı yük avtomobilinə çırpıl

Hadisə nəticəsində 1 nəfər ölüb, 2 nəfər xəsarət alıb.

Faktla bağlı araşdırılma aparılır.

TƏBİB-dən APA-ya bildirilib ki, xəsarət alan 2 nəfər müştərək travmalar diaqnozu ilə Kliniki Tibbi Mərkəzə hospitalizasiya olunub.

1 nəfərə isə stresə qarşı reaksiya diaqnozu ilə yerində yardım olunub. Bir nəfərin isə həkiməqədər ölüm faktı qeydə alınıb.

