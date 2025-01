​Rusiyada sərnişin təyyarələri həyəcan yaşatdı

Rusiya aviaşirkətinin iki təyyarəsində uçuşlar zamanı texniki nasazlığı yaranıb.

Metbuat.az musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, “Ural Hava Yolları” şirkətinə məxsus “Airbus A321neo” təyyarəsi (Şarm-əl-Şeyx – Yekaterinburq reysi) 4500 metr yüksəklikdə sol mühərrikdə yaranan nasazlıq səbəbindən geri dönüb.

Digər hadisə “NordStar” aviaşirkətinə məxsus “Boeing 737” təyyarəsində baş verib.

Məlumata görə, Volqoqrad – Yekaterinburq reysində sol mühərrikin sıradan çıxması ekipajı təyyarəni yenidən Volqoqrada qaytarmağa məcbur edib.

