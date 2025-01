AZAL təyyarəsinin içindən yeni görüntü - FOTOFAKT

Dekabrın 25-də Qazaxıstanın Aktau şəhəri yaxınlığında qəzaya uğramış “Azərbaycan Hava Yolları”na (AZAL) məxsus təyyarənin eksklüziv fotoları yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotoları “AnewsZ” telekanalı yayımlayıb.

Təyyarənin gövdəsinin daxilindən çəkilmiş fotoşəkillərdə kənar müdaxilə ilə uyğun gələn xəsarət əlamətləri aydın görünür.

Kadrlardan aydın olur ki, təyyarənin gövdəsinin daxilini də əhatə edən görüntülərdə xarici təsirə uyğun xəsarət izləri var. Xüsusilə qəlpə zədələri aydın görünür, bu isə quşlarla toqquşma və ya qaz balonunun partlaması kimi ilkin versiyaları şübhə altına alır.

Qeyd edək ki, ilkin araşdırmaların nəticəsinə əsasən yerli və xarici KİV-də təyyarənin Qroznıya yaxınlaşarkən Rusiyanın “Pantsir-S” HHM sistemindən atılan raketlə vurulduğu bildirilmişdi.

Xatırladaq ki, qəza zamanı 38 nəfər halak olub, 29-u yaralanıb.

