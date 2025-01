​ABŞ-ın Türkiyə sərhədində yeni təxribatı

ABŞ ordusu Suriyanın şimalındakı Kobani şəhərində (Ayn əl-Ərəb) Türkiyə ilə sərhəddə, terrorçu Xalq Müdafiə Birliklərindən (YPG) olan kürd müttəfiqinə kömək etmək üçün baza tikir.

Metbuat.az musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, məlumatı "Middle East Monitor" yayıb.

Yerli mənbələr Kobaniyə beton istehkamları daşıyan karvanların və ABŞ ordusunun böyük karvanının şəhərə gəldiyini əks etdirən şəkillər və videolar paylaşıb.

Türkiyə son həftələrdə xəbərdarlıq edib ki, digər bölgələrdə olduğu kimi, kürd qruplaşmasının qalası olan bu şəhərə də daha çox əlavə qüvvə göndərəcək.

