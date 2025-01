Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə məxsus PUA-nın Donetsk-Qorlovka yolunda avtomobilə zərbə endirməsi nəticəsində “İzvestiya” nəşrinin ştatdankənar müxbiri Aleksandr Martemyanov ölüb, daha beş KİV əməkdaşı yaralanıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV məlumat yayıb.

Məlumata görə, jurnalistlərin olduğu mülki avtomobil təmas xəttindən uzaqda yerləşib.

