“Fənərbaxça”nın istədiyi Raşford qərarını verdi

"Mançester Yunayted"in futbolçusu Markus Raşford klubdan ayrılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Reşford yeni baş məşqçisi Ruben Amorimin planları arasında yer almır. “Daily Mail”in məlumatına görə, klub oyunçunu 40 milyon funt-sterlinqə satmağa razıdır. Bildirilir ki, "Milan" ingilis futbolçunu icarəyə götürmək istəyir. Xəbərdə qeyd olunur ki, "Mançester Yunayted" satın alma öhdəliyi ilə icarə təklifinə razılıq verə bilər. Bildirilir ki, futbolçu Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasından da təkliflər alıb, lakin o, Avropada qalmağa üstünlük verib. Məlumata görə, Raşford özü İspaniyaya getməyə üstünlük verir.

Qeyd edək ki, “Fənərbaxça”nın da futbolçu ilə maraqlandığı deyilir.

