"Məhəmməd" Hollandiyada ən çox seçilən 4-cü oğlan adı oldu

Hollandiyada oğlan uşaqlarına qoyulan adlarla bağlı diqqətçəkən statistika açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Məhəmməd" adı 2024-cü ildə verilən adlar siyahısında dördüncü yeri tutub. Bu barədə Hollandiya Sosial Müdafiə Təşkilatı açıqlama verib. Açıqlamaya görə, ötən il ölkədə yeni doğulan uşaqlar üçün ən çox seçilən kişi adı “Nuh” olub. 922 oğlana Nuh adı verilib. "Məhəmməd" adı siyahıda ən çox verilən adlar arasında dördüncü yerdə qərarlaşıb. 715 oğlana Məhəmməd adı verilib. Qızlar arasında isə ən çox istifadə edilən ad “Emma” olub. 657 qıza bu ad qoyulub.

Qeyd edək ki, 2023-cü ildə Hollandiyada 721 oğlana Məhəmməd adı qoyulmuşdu. 2023-cü ildə “Məhəmməd" adı siyahıda ən çox verilən adlar arasında 2-ci yerdə qərarlaşmışdı.

