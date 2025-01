Bir müddət əvvəl əcnəbi idmançı ilə evlənən ikiqat Paralimpiya çempionumuz Lamiyə Vəliyevanın həyat yoldaşının kimliyi müəyyənləşib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o, Cənubi Afrika Respublikasından olan atlet Thembo Monarenqlə ailə həyatı qurub.

Qeyd edək ki, idmançının toyu olmasa da, onlar rəsmi nikaha giriblər. Afrikalı atlet bundan sonra Azərbaycanda yaşayacaq.

