Olmo "Barselona"dan ayrıldı, Laportanın istefası tələb olunur

"Barselona"nın yarımmüdafiəçisi Dani Olmo klubdan ayrılmaq qərarına gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu, klub onu qeydiyyatdan keçirə bilmədiyinə görə qəzəblənib. "Todofichajes"də dərc edilən xəbərə görə, Dani Olmo "Barselona"dan ayrılıb.

Qeyd edək ki, Dani Olmo ilə yanaşı Pau Victor da qeydiyyatdan keçməyib. Bu, klubda gərginlik yaradıb. "Barcelona’nın müxalifət qrupları Xuan Laportanın istefasını tələb edəcək bəyanat yayıblar. "Barselona"nın prezidentliyə keçmiş namizədi Victor Font isə Laportaya qarşı etimadsızlıq səsverməsinin başladılması üçün ismarıclar aldığını ifadə edib. Müxalif qruplar hesab edir ki, klub futbolçuların qeydiyyat məsələsini həll etmək üçün ləng davranıb.

Xarici KİV-lər yazır ki, "Barselona" klubu futbolçuları qeydiyyatdan keçirmək üçün səylərini davam etdirir.

