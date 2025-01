​İngiltərədə VAR-la bağlı ilkə imza atıldı

İngiltərə futbolunda VAR-la bağlı ilkə imza atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərə Liqa Kuboku oyunlarında VAR qərarları stadionda elan ediləcək. Buna qədər azarkeşlər VAR qərarını stadionlardakı ekranlardan öyrənirdilər. VAR-a ehtiyac olanda əsas hakim epizodu yenidən monitorda izləyəcək və epizodu ofsayd və ya qayda pozuntusu kimi əsas şərtlərlə əsaslandıraraq yekun qərarını elan edəcək.

Qeyd edək ki, hakimin VAR qərarını elan etməsi üsulu dünya futbolunda ilk deyil. Bu üsuldan ABŞ-də və FİFA-nın bəzi digər tədbirlərində, o cümlədən 2023-cü ildəki Avstraliya və Yeni Zelandiyada keçirilən Qadınlararası Futbol üzrə Dünya Çempionatında istifadə edilib.

