Minifutbol üzrə Azərbaycan millisinin üzvü Vüsal Əliyev Avropanın ən yaxşısı seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Avropada minifutbol üzrə 2024-cü ilin ən yaxşı müdafiəçisi adına layiq görülüb.

Qeyd edək ki, V.Əliyev Azərbaycan çempionu “Birbaşa Bakı” klubunun üzvüdür.

