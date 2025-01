ABŞ Panama kanalı üçün güc tətbiq edə bilər

ABŞ-nin seçilmiş prezidenti Donald Tramp lazım gələrsə Panama kanalı və Qrenlandiyaya nəzarət etmək üçün əsgərlərdən istifadə edə biləcəyinə eyham edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp Floridadakı Mar-a-Laqo şəhərciyində keçirdiyi mətbuat konfransında müzakirələrə səbəb olan Panama kanalı ilə bağlı fikirlərini bir daha gündəmə gətirib. O bildirib ki, Panama kanalı və Qrenlandiyaya nəzarət etmək ABŞ-nin iqtisadi təhlükəsizliyi üçün vacibdir. Panama kanalı və Qrenlandiyaya nəzarət etmək üçün əsgərlərdən istifadə edib-etməyəcəyinə dair suala Tramp, "Xeyr, bu ikisi ilə bağlı əsgərlərdən etməyəcəyimə dair sizə zəmanət verə bilmərəm. Bəlkə də nəsə etməli ola bilərik. Onlar bizim iqtisadi təhlükəsizliyimiz üçün lazımdır” - deyə cavab verib.

Panama kanalının ABŞ ordusu üçün tikildiyini, lakin bu kanalın Çinin nəzarəti altında olduğunu irəli sürən Tramp, Panama kanalının ABŞ üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini ifadə edib.

