Bakı Fond Birjasında (BFB) 2024-cü il ərzində qiymətli kağızlar üzrə keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 71 milyard 156,813 milyon manat təşkil edib

Metbuat.az BFB-yə istinadən xəbər verir ki, bu göstəricinin həcmi əvvəlki illə müqayisədə 2.6 dəfə çoxdur.

Qeyd edək ki, hesabat dövründə BFB-nin dövriyyəsinin 60 milyard 922,248 milyon manatı repo əməliyyatlarının payına düşüb ki, buda illik müqayisədə 3,5 dəfə çoxdur.

