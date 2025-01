Juninyo "Sevilya"ya keçməkdən imtina etdi

"Qarabağ"ın futbolçusu Olavio Juninyo İspaniyanın "Sevilya" klubuna transfer olmaqdan imtina edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Report-a açıqlamasında futbol agenti Tural Əsgərli bildirib.

"Juninyo dünən "Sevilya"ya transfer olmaq qərarından imtina edib. Amma onun Braziliya təmsilçisi "Flamenqo"da oynayacağını söyləmək hələlik çox tezdir. Çünki klub ilk olaraq "Qarabağ"la ortaq məxrəcə gəlməlidir", - deyə T.Əsgərli vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Olavio Juninyo 2023-cü ildən "Qarabağ"ın formasını geyinir. Braziliyalı forvard Azərbaycan çempionatının və kubokunun qalibi olub. Tural Əsgərli 28 yaşlı hücumçunun "Qarabağ"a keçidində vasitəçi olub. O, braziliyalı forvardın agenti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi olduğundan prosesdə iştirak edir.

