Adı "Fənərbaxça" ilə hallanan Levandovskinin yeni ünvanı açıqlandı

Bəzi klublar Robert Levandovskini transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Fənərbaxça"la ilə də adı hallanan Levandovski “Barselona”nı tərk edə bilər. İspaniya mediasının məlumatına görə, “Barselona” hücum xəttinə yeni futbolçu transfer etmək istəyir. Viktor Gyökeresin “Barselona”ya transfer ola biləcəyi iddia edilir. Məlumata görə, transfer reallaşarsa Levandovski klubu tərk edəcək. Futbolçuya Səudiyyə Ərəbistanı klubları və MLS-dən təkliflər var. Məlumata görə, Robert Levandovskinin müqaviləsi 2026-cı ildə başa çatır. Yeni hücumçu transfer olunarsa, polşalı futbolçu MLS və ya Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası komandalarından birinə imza ata bilər.

Qeyd edək ki, Robert Levandovskinin transfer dəyəri 15 milyon avrodur. Levandovski bu mövsüm ümumilikdə 25 matçda 25 qola imza atıb və 2 məhsuldar ötürmə verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.