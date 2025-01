Bu qaydanı pozanları yol polisi cərimələyə bilməz

Sosial şəbəkələrdə YPX əməkdaşının sürücünü avtomobilin içindəki itə görə saxlayıb cərimələdiyi ilə bağlı görüntülər yayılıb. Nazirlər Kabinetinin qərarına görə, itləri cilovda, iri cins itləri isə həm cilovda, həm də buruntaqda olmaqla ictimai yerlərdə daşımaq olar.

Bəs sürücü avtomobilin içindəki itə görə cərimələnə bilər?

Mövzu ilə əlaqədar nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Elməddin Muradlı Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, qanunda heyvanların nəqliyyat vasitələrində daşınma qaydaları müəyyənləşdirilib və sürücülər heyvanları, əşyaları, yükləri və sərnişinləri avtomobildə daşıyarkən bir çox qaydalara əməl etməlidirlər:

“Sürücü heyvanı hər hansı bir varlıq formasında nəqliyyat vasitəsində daşıyırsa, təhlükəsizliyi təmin etməlidir. Yəni itin, pişiyin və ya hər hansı bir heyvanın maşında açıq buraxırsansa, təbii ki, bu sürücü üçün risk yarada bilər. Dilsiz, ağılsız heyvandır, sürücünün qucağına qaçır, pəncərə açıq olanda qəflətən özünü yola atır. Yaxud balaca pişiklər, balaca itlərlər var ki, əl boydadır və sürücünün ayaqlarının arasına, əyləc pedalının, qaz pedalının altına keçir. Sürücü qazı basa bilmir, tormuzu sıxa bilmir. Bu cür təhlükələr olub”.

Ekspert vurğulayıb ki, bu qaydanı pozan insanlar cərimələnə bilər, amma yol polisi tərəfindən cərimələnə bilməz:

“Yol polisi sadəcə sürücüyə xəbərdarlıq edə bilər, yəni bu qayda pozuntusudur və yaxud yol polisi həmin sürücünü saxlasa, sahə müvəkkilinə, ya da Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşlarına məlumat verməlidir. Onlar tədbir görə bilər. Məsələn, Azərbaycanda bir neçə dəfə olub ki, iti maşının arxasına bağlayıb sürüyüblər və sosial şəbəkələrdə bu məsələlər yayılıb. Necə ki həmin sürücüləri tutub 200 manat cərimə ediblər, bu da eynidir. Videosu yayılan sürücü yol polisi ilə kobud danışır, yol polisi isə orada fikrini düzgün izah edə bilmir, amma bildirdiyi irad haqlıdır, heç cərimə də yazmır. Amma Yol hərəkəti haqqında qanunda, İnzibati Xətalar Məcəlləsində, Mülki Məcəllədə bu məsələ öz əksini tapıb”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.