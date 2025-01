İranın yeni paytaxtının hara olacağı bilindi

İranın yeni paytaxtının hara olacağı açıqlanıb.

Metbuat.az "Azad İran" Teleqram kanalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran hökumətinin sözçüsü Fatimə Mühacirani jurnalistlərlə brifinqdə elan edib.

Onun sözlərinə görə, ölkənin yeni paytaxtı ilə bağlı araşdırmaların aparılması məqsədilə iki şura yaradılıb - bu şuralardan biri paytaxtın problemlərini araşdıracaq, digəri isə dəniz iqtisadiyyatı üzərində işləyəcək.

"Məkran bölgəsində infrastruktura ehtiyac var, istər mühəndislik, istər sosiologiya, istərsə də iqtisadiyyat olsun, bütün ziyalıların, eləcə də ekspertlərin köməyi lazımdır. Amma dediyim kimi, yeni paytaxt mütləq cənubda, Məkran bölgəsində olacaq", - deyə hökumət sözçüsü qeyd edib.

