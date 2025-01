Kostas Simitis 88 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbərinə görə, eks Baş nazirin vəfatı ilə əlaqədar Yunanıstanda 4 günlük matəm elan edilib.

Bu müddət ərzində bütün dövlət qurumlarında bayraqlar yarıya qədər endiriləcək, Simitisin dəfn xərcləri isə dövlət büdcəsindən ödəniləcək.

