Yaponiyanın Sakit okeandakı ucqar Tori adalarında 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yaponiyanın Milli Meteorologiya İdarəsi məlumat yayıb.

Zəlzələnin episentri dənizdə yerləşib, təkanların ocağı isə 420 km dərinlikdə olub.

Hadisə nəticəsində xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat verilməyib. Həmçinin, sunami təhlükəsinin olmadığı bildirilib.

