Baş Prokurorluqda yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş prokuror Kamran Əliyevin əmri ilə Teymur Qarayev Baş prokurorun xüsusi tapşırıqlar üzrə böyük köməkçisi təyin edilib.

Qeyd edək ki, T.Qarayev əvvəllər Xətai rayon prokurorluğunun müstəntiqi, Bakı şəhər prokurorluğunun İstintaq idarəsinin böyük müstəntiqi vəzifələrində işləyib, bir sıra ağır cinayət işlərinin istintaqını aparıb.

