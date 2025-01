​“WhatsApp” mesaj bölməsini dəyişdi - İstifadəçi seçimi özü edəcək

“WhatsApp” mesaj bölməsinə yeni funksiya əlavə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “WhatsApp” söhbətlərdə animasiya emojiləri, stikerlər və GIF-ləri idarə etməyə imkan verən yeni funksiya üzərində işləyir. Məlumata görə, yeni funksiya istifadəçilərə söhbət təcrübələrini fərdiləşdirməyə imkan verir. Yeni funksiya androidin beta versiyasında müşahidə edilib. Funksiya çatlarda animasiyalı emoji, stiker və GIF-ləri idarə etməyə imkan verir. Bu funksiya ilə istifadəçilər emoji, stiker və GIF animasiyalarını deaktiv edə bilər. İstifadəçilər hansı animasiyaların aktiv olacağını seçə biləcəklər.

Məlumata görə, istifadəçilər bu funksiya sayəsində diqqətini daha çox yazılara ayıra biləcək.

