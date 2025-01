Çinin Tibet Muxtar Rayonunda baş verən güclü zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 32-yə çatıb, 38 nəfər isə yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Geoloji Xidmətinin məlumatında zəlzələnin gücünün 7,1 bal olduğu bildirilib. Təkanların episentri Şiqadze şəhərindən 163 km cənub-qərbdə, 10 km dərinlikdə yerləşib.

Xilasetmə işləri davam edir, bölgədə əlavə təkanların ola biləcəyi ehtimal edilir. Yerli hakimiyyət orqanları zərərçəkənlərə yardım üçün səfərbər olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.