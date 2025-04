Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğannın mayda ABŞ-yə səfəri planlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin ticarət naziri Ömər Bolat bildirib.

Nazir əlavə edib ki, iki ölkə rəsmilərinin aprelin 2-də 10 faizlik əlavə gömrük rüsumları ilə bağlı müzakirələri də baş tuta bilər.

