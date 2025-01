Yeni mövsüm bu klubda oynayacaq - Ronaldo qərarını verdi

"Əl Nəssr"lə mövsümün sonunda müqaviləsinin müddəti başa çatacaq Kriştiano Ronaldo karyerası ilə bağlı qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ronaldonun Səudiyyə Ərəbistanı ilə vidalaşacağı iddia edilirdi. Ronaldo Səudiyyə Ərəbistanı Liqasının “YouTube” kanalına açıqlamasında karyerası barədə danışıb. Portuqaliyalı ulduz açıqlamasında komandasına daha çox kubok qazandırmaq istədiyini ifadə edib. Səudiyyə Ərəbistanında xoşbəxt olduğunu bildirən futbolçu, "Ailəm və mən burada xoşbəxtik. Bu gözəl ölkədə yeni həyata başladıq. Həyat gözəldir, futbol da gözəldir. Liqada təkcə komandalar deyil, həm də akademiyalar uğurlar əldə edir” - deyə bildirib.

Səudiyyə Ərəbistanı ilə bağlı yüksək fikirlər söyləyən və "Əl Nəssr"də xoşbəxt olduğunu bildirən Ronaldonun bu açıqlamalardan sonra klubu ilə yeni müqavilə imzalayacağı irəli sürülüb.

