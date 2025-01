​Goranboyda "Mercedes" aşdı - Yaralılar var

Goranboyda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Goran-Naftalan avtomobil yolunun Goranboy rayonu Balakürd kəndi ərazisindən keçən hissəsində Naftalan şəhər sakini 1984-cü il təvəllüdlü Muradov Bəhruz Zakir oğlunun idarə etdiyi 77-TB-159 dövlət qeydiyyat nişanlı "Mercedes" markalı avtomobil aşıb.

Sürücü və avtomobildə olan sərnişinlər - Naftalan şəhər sakinləri 1964-cü il təvəllüdlü Bədəlova İradə İdris qızı, 1964-cü il təvəllüdlü Muradova Məleykə Xəsi qızı, 2009-cu il təvəllüdlü İbrahimli Fatimə Səbuhi qızı və Goranboy rayon Səfikürd kənd sakini 1982-ci il təvəllüdlü İbrahimov Şaiq İslam oğlu xəsarət alaraq Goranboy rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

