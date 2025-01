“Qalatasaray”da icarə əsasında çıxış edən Viktor Osimhen “Mançester Yunayted”ə transfer ola bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərə klubunun Osimhen üçün “Napoli”yə Markus Raşfordu təklif edib. İddialara görə, Raşford “Mançester Yunayted”in yeni müqavilə təklifini rədd edəndən sonra klub onu göndərməyə qərar verib. “Napoli”nin də Raşfordun xidmətində maraqlı olduğu iddia edilir.

Bildirilir ki, Raşford Səudiyyə Ərəbistanı klublarının fantastik təkliflərini rədd edib.

