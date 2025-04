Tarixi klub Ardanı istədiyini elan etdi

“Real Madrid”də az oyun şansı əldə edən Arda Gülerin adı bir sıra klublarla hallanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərənin “Aston Villa” klubu Arda ilə bağlı açıqlama verib. Klubun idman direktoru Ramon Rodriguez Verdejo Arda Güleri izlədiklərini açıqlayıb. İspan idman direktor açıqlamasında Ardanın istedadına bələd olduqlarını ifadə edib. Rodriguez, "O, axtardığımız mövqedə şərtlərə cavab verən və “Aston Villa” üçün cəlbedici ola biləcək oyunçudur. Arda Güler “Aston Villa” üçün axtardığımız bir çox şeyə sahibdir" - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Arda Güler transfer iddialarından danışarkən “Real”da qalmaq istədiyini ifadə etmişdi. Bununla belə, Ardanın “İnter” klubuna transfer ola biləcəyi barədə iddialar var.

